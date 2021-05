Bella Hadid junta-se aos protestos contra conflito entre Israel e Palestina

A modelo Bella Hadid juntou-se este fim de semana aos protestos, em Nova Iorque, pelo fim do conflito entre Israel e Palestina e publicou uma fotografia sua na rede social Instagram a chorar devido ao conflito.

Bella, que tem ascendência palestina, da parte do pai, Mohamed Hadid, participou em protestos em Bay Ridge, contra o conflito que se vive na faixa de Gaza e que já matou 181 pessoas, entre elas 52 crianças. Em Israel, dez pessoas foram mortas, incluindo duas crianças.

Nas fotos que colocou na rede social, a supermodelo de 24 anos é vista a agitar bandeiras e a marchar ao lado de amigos. Na legenda da publicação lê-se "A forma como o meu coração se sente...Por estar perto destes palestinianos lindos, inteligentes, respeitosos, amorosos, generosos e num só lugar... […] Libertem a Palestina!"

Horas antes tinha partilhado uma fotografia em lágrimas com a legenda: "Sinto uma profunda dor pela Palestina e pelos meus irmãos e irmãs palestinianos, hoje e todos os dias. Assistir a estes vídeos parte-me o coração fisicamente em 100 pedaços diferentes. Vocês não se podem deixar ficar insensíveis a ver vidas humanas a serem retiradas. Simplesmente não podemos. As vidas palestinianas são as que ajudarão a mudar o Mundo. E elas estão a ser retiradas de nós a cada segundo. #Palestina livre."

A atriz e modelo israelita Gal Gadot e a cantora pop Rihanna também se manifestaram nas redes sociais contra a escalada de conflitos entre Israel e a Palestina.

Os confrontos entre estas duas regiões começaram depois de mais de 300 pessoas ficarem feridas após uma invasão da polícia israelita a uma mesquita em Jerusalém Oriental durante o mês sagrado do Ramadão.