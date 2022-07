Ben & Jerry's processa Unilever para tentar impedir venda dos gelados em Israel

A Unilever anunciou na semana passada a venda da filial da Ben & Jerry's de Israel à American Quality Products, que vai continuar a vender os gelados nas suas lojas.

A Ben & Jerry's avançou esta terça-feira com um processo judicial contra a empresa-mãe Unilever. O objetivo é impedir a venda dos seus produtos em território israelita, uma vez que considera que a região não cumpre com os valores defendidos pela marca.Segundo a acusação, a Unilever aceitou negociar com Israel sem a aprovação do conselho independente.A Ben & Jerry's chegou a pedir uma ordem de restrição temporária, mas o tribunal negou o pedido.Já no ano passado a marca de gelados tinha dito que queria encerrar as vendas na Cisjordânia, ocupada por Israel.