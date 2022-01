Biden denuncia "a grande mentira" de Donald Trump e responsabiliza-o pelo ataque ao Capitólio

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou esta quinta-feira a "grande mentira" do seu antecessor Donald Trump sobre o resultado das eleições presidenciais de 2020, acusando-o de ser responsável pelo ataque ao Capitólio, há um ano.

No discurso alusivo ao 1.º aniversário do ataque ao Capitólio, em Washington, Biden fez críticas severas ao "Presidente derrotado", que culpou pela invasão da sede do Congresso norte-americano por parte dos seus apoiantes, dizendo que Trump foi o principal responsável pela insurreição.

"Pela primeira vez na nossa história, um Presidente não apenas perdeu uma eleição, mas tentou impedir a transferência pacífica do poder quando uma multidão violenta invadiu o Capitólio", disse Biden.