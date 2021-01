Trump e família em festa no dia do ataque ao Capitólio

Um vídeo que circula na internet parece indicar que a invasão de quarta-feira ao Capitólio por milhares de apoiantes do presidente Donald Trump foi premeditada.



As imagens, filmadas com telemóvel, mostram os filhos de Trump numa animada festa, pouco antes de o presidente incitar milhares de apoiantes a invadirem o edifício do Congresso, invasão que fez cinco vítimas mortais.







As imagens foram aparentemente filmadas por Donald Trump Jr., filho mais velho do presidente, e mostram-no com a irmã, Ivanka, o irmão, Eric, o pai e vários responsáveis políticos, entre eles Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca.



A festa animada decorre nos bastidores do comício em Washington, no qual o presidente voltou a falar da alegada fraude que lhe “roubou” a reeleição e incitou os apoiantes a travarem a sessão de confirmação da eleição de Joe Biden.



“Vamos marchar até ao Capitólio. Tendes de ser fortes. Estarei ao vosso lado”, disse Trump, que na verdade assistiu à invasão pela TV. Pouco antes, o filho dizia: “Prontos para ir lá para fora? Que multidão incrível. São literalmente centenas de milhares de pessoas.” E acrescenta que a multidão é composta por “patriotas fartos de m...”.



pormenores



Twitter bane Trump de vez



O Twitter suspendeu de forma permanente a conta de Trump, “devido ao risco de mais incitamentos à violência”, explicou.





Destituição mais perto



Os democratas planeiam iniciar amanhã um novo processo para destituição de Trump. Se for por diante, torna Trump no primeiro presidente alvo de dois processo de ‘impeachment’.





Papa condena invasão



O Papa Francisco condenou este sábado tem a invasão e disse que as pessoas que combatem a democracia têm de ser condenadas, sejam elas quem forem.