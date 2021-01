Vídeo mostra família Trump feliz e a dançar momentos antes da violenta invasão do Capitólio

Um vídeo, que terá sido gravado pelo filho de Donald Trump, Donald Trump Jr., mostra alguns membros da família Trump divertidos e a dançar momentos antes da violenta invasão ao Capitólio dos EUA, que deixou um rasto de destruição na Casa da Democracia norte-americana e resultou ainda em 50 polícias feridos e mais de 60 detenções.Nas imagens vê-se Kimberly Guilfoyle, namorada de Trump Jr., a dançar ao som do tema 'Gloria', de Laura Branigan, enquanto afirma que espera que Mike Pence "tenha a coragem ou o cérebro para fazer o que é correto" e não avancasse com a confirmação de Biden como vencedor das eleições presidenciais de novembro.No vídeo, Donald Trump Jr. dá os parabéns ao irmão, que fazia anos nesse dia e faz ainda algumas declarações. "A prepararmo-nos para ir lá para fora. Não consigo acreditar nas multidões que vi. Leteralmente cem mil pessoas. São patriotas fantásticos que estão fartos desta m****. Por isso obrigado a todos, é difícil acreditar".As imagens não se encontram nas redes sociais de Trump Jr. e a CNBC já questionou a Trumo Organization, que Eric Trump e Donald Trump Jr. gerem, sobre qual a sua origem.Ainda, surge em fundo no vídeo Donald Trump, a preparar-se para o discurso de uma hora que vez em que lançou várias mentiras sobre alegada fraude eleitoral e incitou a multidão a "lutar" contra a confirmação de Joe Biden, declarações que tiveram o resultado desastroso que é conhecido.