Empresas estão a despedir empregados que participaram na invasão ao Capitólio nos EUA

Alguns manifestantes identificados até ao momento por participarem na invasão do Capitólio nos EUA estão a sofrer as primeiras consequências dos distúrbios provocados na passada quarta-feira.



O jornal "New Zealand Herald" reuniu algumas publicações e partilhas feitas nas últimas horas nas redes sociais, onde algumas empresas dão conta de despedimentos de empregados que participaram na invasão.





This is Paul Davis. Paul is a lawyer. He’s also associate general counsel & director of human resources at Goosehead Insurance. Today he stormed the capitol building in an attempt to stage a coup against the US government and documented it (!) on Instagram. @followgoosehead pic.twitter.com/eTkoK92ujL — Roger Sollenberger (@SollenbergerRC) January 7, 2021



O empregador de Davis, a Goosehead Insurance, confirmou no entanto que Paul deixou de colaborar com a empresa.





Paul Davis, Associate General Counsel, is no longer employed by Goosehead. — Goosehead Insurance (@followgoosehead) January 7, 2021

NEW: A Maryland company has terminated one of its employees after he was apparently captured in a picture during the mob riot in the Capitol yesterday. @wbaltv11 pic.twitter.com/flxRhdmP3P — Tre Ward (@TreWardWBAL) January 7, 2021

Mas este não é caso único. O mesmo jornal destaca o caso de Libby Andrews, que publicou imagens de si própria no Facebook na escadaria do Capitólio, enquanto brindava e bebia em celebração. A empresa para a qual trabalhava reagiu às imagens e recorreu igualmente ao Facebook para anunciar que a manifestante tinha sido despedida.Nas imagens capturadas no interior do Capitólio, um manifestante foi fotografado a utilizar o crachá de uma empresa.Horas depois, a Navistar, cediada no estado norte-americano de Maryland, viria a anunciar a dispensa do funcionário."Embora apoiemos todos os direitos dos funcionários no exercício pacífico e legal da liberdade de expressão, qualquer funcionário que demonstre uma conduta perigosa que coloque em risco a saúde e a segurança de outras pessoas não terá mais oportunidades de emprego na Navistar Direct Marketing", escreveu a empresa num comunicado divulgado.