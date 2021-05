Bitcoin cai mais de 14% e valor está abaixo dos 32 mil euros

O preço da moeda eletrónica Bitcoin caiu esta quarta-feira 14%, atingindo o valor mais baixo desde fevereiro de 2021, depois dos reguladores chineses terem proibido as instituições de oferecerem serviços com métodos de pagamento a partir daquela moeda.

Associações do setor bancário e da Internet relacionadas ao Banco Popular da China afirmaram que as instituições não devem aceitar criptomoedas como forma de pagamento de serviços ou produtos. "Moeda virtual não é moeda real e não pode ser usada no mercado", frisaram os responsáveis, em comunicado conjunto, revelado esta terça-feira à noite, referindo-se ao aumento de preço como "especulação". Defendem que o crescente uso da moeda "prejudicou gravemente a segurança da propriedade das pessoas e perturbou a ordem económica e financeira normal".

A Bitcoin estava avaliada esta quarta-feira por pouco mais de 38 mil e 500 dólares (cerca de 31 mil e 500 euros), de acordo com a corretora Bitstamp, numa altura em que a China prepara agora o lançamento da sua própria moeda digital.

O país asiático "tem a sua própria moeda virtual" e a falta de controlo nas transações torna a medida viável, para que "as pessoas não sejam enganadas", revelou um dos sócios do escritório de advogados em Hong Kong, Paul Haswell.

A pressão da China sobre as criptomoedas teve um forte crescimento em 2017, quando fechou as trocas de Bitcoin no país, que anteriormente representavam grande parte do comércio a nível global.

Os planos do governo na criação da sua própria moeda digital poderão sugerir um mecanismo que rivalize com várias outras plataformas financeiras.

Nos Estados Unidos, grandes instituições estão a explorar a oferta de investimentos em moedas virtuais para clientes de gestão e de patrimónios. Já o Banco Central Europeu sublinhou que a volatilidade do preço da Bitcoin tornou-a insegura e relacionam a moeda com o "potencial uso para fins ilícitos".

Outra razão para esta desvalorização da moeda assenta no facto de o fundador da empresa de carros elétricos Tesla, Elon Musk, ter escrito na semana passada na rede social Twitter que a marca não iria aceitar mais pagamentos em Bitcoin.

Depois dessa publicação, a moeda digital mais famosa do mundo caiu em mais de 15% e continua a perder valor.