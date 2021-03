Bloqueio do Canal do Suez retém bens avaliados em 8.100 milhões de euros diários

O bloqueio do Canal do Suez (Egito) por um porta-contentores encalhado há três dias está a provocar uma retenção de mercadorias avaliada em 9.600 milhões de dólares diários (8.100 milhões de euros), informou hoje a Lloyd's List.

Esta publicação especializada, fundada em Londres em 1734, calcula que o tráfego até ao ocidente através deste Canal tem um valor diário de 5.100 milhões de dólares (4.322 milhões de euros) enquanto em direção a oriente está avaliado em 4.500 milhões de dólares (3.800 milhões de euros).

Pelo menos 237 navios, incluindo 24 petroleiros e 41 porta-contentores continuam a aguardar a possibilidade de cruzar o Canal, por onde circula mais de 10% do comércio marítimo mundial e 25% dos contentores, indicou a Lloyd's List.

O presidente da Autoridade do Canal do Suez, Osama Rabie, anunciou hoje que os trabalhos para retirar a areia da proa do porta-contentores Ever Given", encalhado desde a passada terça-feira numa das margens após uma tempestade de areia, estão concluídos em 87%, após a retirada de cerca de 17.000 metros cúbicos de areia.

O porta-contentores da companhia taiwanesa Evergreen e com bandeira panamiana mede 400 metros de comprimentos e tem uma capacidade para 224.000 toneladas de carga.

A Autoridade, que na quinta-feira suspendeu temporariamente a navegação por via marítima, está a contar com o apoio da empresa japonesa Shoei Kisen, proprietária do barco, e da multinacional Bernhard Schulte Shipmanagement, gestora da mercadoria.

A autoridade gestora também informou que recebeu uma oferta dos Estados Unidos para ajudar nos trabalhos, apesar de os analistas preverem que as obras poderão prolongar-se por semanas.