O cargueiro ‘Ever Given’ continuava esta quinta-feira encalhado na entrada Sul do canal do Suez, bloqueando totalmente uma das vias marítimas mais movimentadas do Mundo. Por ali passa cerca de 12% de todo o comércio mundial, pelo que os receios de uma perturbação prolongada na circulação de mercadorias causaram já um aumento de mais de 6% nos preços do petróleo.











Equipas de resgate holandesas e japonesas juntaram-se aos esforços para desencalhar o navio. Durante dois dias, uma flotilha de oito rebocadores foi incapaz de o movimentar.





O bloqueio causou longas filas de navios, tanto no Mediterrâneo como no mar Vermelho, num total que ontem excedia já 150 embarcações e que se agrava a cada hora que passa.





“Não podemos excluir a hipótese de levar semanas”, afirmou Peter Berdowski, diretor-executivo da Boskalis, empresa holandesa de serviços de construção, manutenção e resgate marítimos. Essa possibilidade será quase certa caso o navio tenha de ser descarregado para permitir uma melhor flutuação.





Pelo facto de as extremidades do cargueiro estarem presas na areia das margens, os esforços dos rebocadores estão a ser complementados por duas escavadoras para remover areia. Mas, para já, com resultados praticamente nulos. “É como uma imensa baleia que deu à costa”, afirmou Berdowski.





Algumas empresas estão a desviar navios para a rota que contorna África, o que implica 10 a 15 dias adicionais de viagem e um atraso de consequências imprevisíveis na entrega de bens essenciais na Europa e outras partes do Mundo.





Para além das implicações económicas do bloqueio, já visíveis na escalada do preço do petróleo, existem receios de que as dezenas de navios fundeados no mar Vermelho se tornem alvos de ataques, numa altura de grande tensão entre o Irão, a Arábia Saudita e os EUA.









saiba mais



2018



Ano de construção do ‘Ever Given’. Com 400 metros de comprimento e 220 mil toneladas, é um dos maiores cargueiros do Mundo. Pode transportar mais de 20 mil contentores.





Corredor marítimo



O canal do Suez tem 193 km de extensão e 205 metros de largo. Liga o Mediterrâneo ao mar Vermelho. Foi inaugurado em 1869.





Comboios de navios



Pelo canal do Suez passaram em 2020 cerca de 19 mil navios, uma média superior a 51,5 navios em cada dia.