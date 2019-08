Bolsonaro autoriza uso de militares para combater fogos na Amazónia

A diretiva foi primeira anunciada pelo governador do estado amazónico de Roraima e, posteriormente,publicada no Diário Oficial da União, o meio oficial da presidência brasileira.A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.