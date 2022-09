Bolsonaro compara preços dos combustíveis em Inglaterra e no Brasil em visita para funeral de Isabel II

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, aproveitou a ida ao Reino Unido a propósito das cerimónias fúnebres da rainha Isabel II, para protagonizar um momento alvo de críticas nas redes sociais.Bolsonaro parou num posto de combustível no centro de Londres, saiu do carro, e gravou um vídeo em que a placa dos preços servia de cenário. O candidato às eleições presidenciais do Brasil quis transmitir aos cidadãos que o preço dos combustíveis no Reino Unido se situa no dobro do preço médio praticado em quase todos os estados do seu país.De acordo com a SkyNews, o presidente brasileiro afirmou que "o combustível no seu país estava entre os mais baratos do mundo".Jair Bolsonaro disponibilizou o vídeo nas redes sociais na noite anterior ao funeral de Isabel II, tendo recebido múltiplas críticas. Alguns internautas consideraram a comparação injusta tendo em conta os salários mínimos praticados nos dois países. Outros acharam o momento inapropriado.