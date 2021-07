Bolsonaro confirma Ciro Nogueira como responsável da Casa Civil

Entre as mudanças também confirmadas por Bolsonaro, está a ida do atual ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Onyx Lorenzoni, que assumirá a nova pasta do Emprego e Previdência.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, confirmou esta quinta-feira que Ciro Nogueira vai assumir o cargo de responsável pela Casa Civil.O nome do deputado já tinha sido colocado em cima da mesa na quarta-feira, fazendo parte das reformas elaboradas pelo presidente do Brasil no Governo, com uma preparação de Jair Bolsonaro para 2022.