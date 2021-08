Bolsonaro duplamente derrotado no Senado e no Supremo

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro sofreu duas pesadas derrotas na sua ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que considera como um adversário por sucessivamente limitar ou anular medidas que ele toma na sua escalada autoritária. Uma das derrotas aconteceu no Senado, a outra no próprio Supremo.





No Senado, o presidente daquela câmara, Rodrigo Pacheco, não obstante ser aliado de Bolsonaro, rejeitou o pedido do chefe de Estado para o Congresso instaurar um processo de destituição contra o juiz do Supremo Alexandre de Moraes. O magistrado é quem comanda vários processos no STF que apuram a participação de Bolsonaro em atos anticonstitucionais, em que é defendido um golpe de Estado e o encerramento daquele tribunal e do Congresso, entre outros.