Jair Bolsonaro pede afastamento de juiz do Supremo Tribunal brasileiro

O Presidente brasileiro apresentou este sábado um pedido de destituição contra o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, horas após o magistrado ter autorizado buscas na casa de aliados de Jair Bolsonaro, noticiou a imprensa local.

De acordo com o jornal O Globo, o documento, assinado por Bolsonaro, foi redigido com a ajuda do Advogado-Geral da União [que defende o Executivo brasileiro em processos judiciais], e foi entregue ao gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem compete decidir sobre a abertura de um eventual processo de afastamento.

O documento foi entregue algumas horas após Alexandre de Moraes ter autorizado um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para a realização de buscas nas residências e propriedades do deputado Otoni de Paula e do cantor Sérgio Reis, aliados de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação sobre incitação à violência e ameaças à democracia.