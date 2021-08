Bolsonaro exige destituição de juízes do Supremo

Num novo ataque às instituições democráticas que promete incendiar ainda mais os ânimos no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao Senado a destituição dos juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) que o investigam. O pedido será entregue pessoalmente por Bolsonaro após uma marcha a pé com ministros e apoiantes do palácio presidencial até ao Senado.









“De há muito, os juízes Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso extrapolam com os seus atos os limites constitucionais”, afirmou Bolsonaro, que pretende fazer dessa entrega um grande ato de apoio ao seu governo e contra o STF e o Tribunal Superior Eleitoral, onde tramitam sete investigações contra ele que podem custar-lhe o cargo.





Leia também Bolsonaro sobe o tom das ameaças e diz que "se for preciso" vai agir fora da Constituição Sob o comando de Alexandre de Moraes decorre no STF, por exemplo, um processo sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal para impedir que avancem investigações contra ele e os filhos, e outro sobre a participação do presidente em atos ilegais onde é pedida uma intervenção militar para fechar o Congresso.

No Tribunal Eleitoral, presidido pelo juiz Luiz Roberto Barroso, há processos contra Bolsonaro por difusão em massa de notícias falsas contra adversários, por ataques ao sistema eleitoral e ameaças de não realização das presidenciais de 2022.