Bolsonaro chama "filho da p***" ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Cada vez mais descontrolado à medida que os tribunais superiores e o Congresso tentam impor limites ao seu autoritarismo, o presidente Jair Bolsonaro usou esta sexta-feira um palavrão para atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a instância máxima da justiça eleitoral no Brasil, juiz Luiz Roberto Barroso. Barroso tem-se oposto vigorosamente à exigência de Bolsonaro de que as presidenciais do ano que vem sejam realizadas com cédulas em papel, abolidas há muito no Brasil.

"Aquele filho da p... ainda faz isso. Aquele filho da p... do Barroso", vociferou Bolsonaro a seguidores durante um ato de rua na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, onde fez mais uma viagem de campanha antecipada e ilegal visando as eleições de 2022. Os gritos do presidente da República insultando o presidente do TSE, que também é um dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal, foram gravados e rapidamente tomaram conta das redes sociais e dos noticiários no Brasil.

O voto impresso que Bolsonaro defende, e sem o qual, afirma, desencadeará uma rutura democrática não permitindo a realização das presidenciais, foi abolido há quase 30 anos no Brasil e o Supremo Tribunal já declarou que a sua volta às eleições é inconstitucional. Curiosamente, o regresso das votações em cédulas de papel nem pode ser autorizado pelo TSE, que apenas cumpre as leis eleitorais, e sim pelo Congresso, que nesta quinta-feira rejeitou mais uma vez um projeto de aliados de Bolsonaro para revalidar essa forma de votação.