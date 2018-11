Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsonaro faz nova nomeação polémica

O presidente eleito escolheu para ministra da Agricultura a deputada Tereza Cristina, envolvida em suspeitas de financiamentos ilícitos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

Em mais uma controversa escolha para o seu futuro governo, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, convidou para ministra da Agricultura uma deputada federal a quem colegas de parlamento deram a nada auspiciosa alcunha de ‘Musa do Veneno’.



Tereza Cristina, do partido Democratas, também já teve o seu nome ligado ao esquema de ‘luvas’ da JBS, a maior produtora mundial de proteína animal, com que a sua família tem negócios.



A deputada é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que representa os maiores proprietários de terras do Brasil e as maiores empresas do agronegócio, de quem recebe as principais doações de campanha. Em 2017, o seu nome apareceu na lista de doações ilícitas pagas pela JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.



O nada honroso título de ‘Musa do Veneno’ foi-lhe dado pelo empenho na aprovação, numa comissão parlamentar que ela mesmo presidiu, do polémico projeto para flexibilizar a comercialização e uso de agrotóxicos.



O projeto, que ainda vai a votação no plenário do parlamento, permite o uso indiscriminado de inseticidas agrícolas, atualmente proibidos no Brasil, e que os órgãos ligados ao ambiente e à saúde garantem que representam um altíssimo risco para a natureza e para os seres humanos.



Temer convida Bolsonaro para o G20

O presidente Michel Temer convidou o sucessor no cargo, Jair Bolsonaro, a acompanhá- -lo nas viagens internacionais que fará até final do mandato, a 31 de dezembro, nomeadamente à cimeira do G20, que se realiza dia 30, na Argentina.



Se Bolsonaro aceitar, será a primeira vez que um presidente brasileiro eleito faz viagens oficiais para o estrangeiro como titular do cargo.



Para Bolsonaro é a oportunidade de ser apresentado a líderes como Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May.