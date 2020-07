Bolsonaro infetado com coronavírus passeia de moto e fala com funcionários sem máscara

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, infetado com covid-19, passeou de motorizada na quinta-feira e falou sem máscara com funcionários de limpeza, perto da residência oficial em Brasília, de acordo com fotos divulgadas na imprensa.

Bolsonaro, de 65 anos, anunciou a 07 de julho que tinha contraído a doença, declarando então que cumpriria isolamento social para não infetar outras pessoas e passaria a fazer reuniões por videoconferência.

Na quarta-feira, um novo teste indicou que continua infetado pelo novo coronavírus.