O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi internado durante a madrugada desta segunda-feira no Hospital Nova Star, no Brasil.De acordo com o portal G1, Bolsonaro viajou no helicóptero da Força Aérea brasileira até Joinville, onde terá depois embarcado para São Paulo.Segundo o médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente brasileiro após um ataque à faca em 2018, há suspeitas de uma nova obstrução intestinal.