Bolsonaro lamenta mortes por coronavírus mas diz que "é o destino de todos"

Após a divulgação dos novos números de mortos e casos de coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "lamenta todos os mortos, mas é o destino de todos".As declarações, feitas à porta do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente na capital, Brasília, tinham como objetivo dirigir uma mensagem de conforto para os familiares das vítimas de Covid-19, que ultrapassam já as 31 mil só no país.