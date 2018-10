Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsonaro, o candidato radical de direita é favorito à vitória nas presidenciais do Brasil

Jair Bolsonaro deverá vencer a primeira volta. Hadad, substituto de Lula na corrida pelo PT deverá adiar decisão para dia 28.

02:36

Sem a presença na disputa do favoritíssimo Lula da Silva, que chegou a ter 39% das intenções de voto, mas teve a candidatura impugnada depois de ser condenado e preso por corrupção, os brasileiros votam este domingo no novo presidente, divididos entre dois nomes até há poucos meses quase desconhecidos dos eleitores. De um lado o discreto substituto de Lula, Fernando Haddad e, do outro, o inesperado radical de direita Jair Bolsonaro.



Bolsonaro, apesar de pertencer a um partido inexpressivo e de ter ficado afastado da campanha por ter sido ferido à faca num ato político em Minas Gerais, a 6 de setembro, chega à primeira volta como o favorito, com 42% das intenções de voto. Apesar disso, os analistas consideram improvável a sua eleição já hoje, embora matematicamente isso não seja impossível.



Fernando Haddad, escolhido por Lula para o substituir, apesar de ser apagado dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, teve, tal como Bolsonaro, uma ascensão inesperada e tem 28% das intenções de voto. Se Bolsonaro não for eleito e se nenhum dos outros candidatos o alcançar, Haddad ganhará apoio renovado e poderá superar a diferença que o separa do rival no voto decisivo, no dia 28.



Na muito provável segunda volta, as sondagens antecipam que a distância entre Bolsonaro e Haddad desapareça graças ao apoio a este último da maioria dos outros candidatos. Contudo, na última semana, Bolsonaro subiu também nas sondagens para o voto decisivo, sendo impossível prever o vencedor.



Fraude eleitoral descartada

A presidente do Tribunal Supremo Eleitoral respondeu este sábado às suspeitas lançadas, entre outros, pelo candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, de que as urnas eletrónicas que neste domingo vão receber os votos dos mais de 147 milhões de eleitores brasileiros podem ser adulteradas e falsificar as eleições. Rosa Weber reafirmou a "confiança total" do Tribunal Eleitoral na segurança das urnas e no sistema de transmissão de dados para o escrutínio dos votos dos brasileiros.



Lula completa seis meses na cadeia

Numa desagradável coincidência, Lula da Silva completa este domingo seis meses preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, sul do Brasil, e viu negado pela Justiça o direito de votar na prisão ou ser escoltado até à secção de voto onde está inscrito.



Bolsonaro supera a barreira dos 40%

Uma sondagem da CNT revelada este sábado deu a Bolsonaro 42% das intenções de voto, uma subida de 7% face à sondagem anterior, e a Haddad cerca de 28%, mais 6% do que no estudo da Datafolha.



Contra mudança da Constituição

Crítico dos políticos, o juiz do Supremo Tribunal, Luís R. Barroso, manifestou-se contra mudanças da Constituição, defendidas por Bolsonaro e Haddad, mas admite a urgência de reformas.



Detidos por tentar comprar votos

Dezenas de pessoas foram detidas, principalmente no Nordeste do Brasil, onde o hábito está arreigado, quando ofereciam elevadas somas em dinheiro a eleitores para votarem em candidatos escolhidos.