"Bolsonaro passa mais confiança" dizem portugueses de biblioteca lusa no Rio

Como muitos milhões de brasileiros, dois funcionários portugueses do Real Gabinete Português de Leitura escolhem Jair Bolsonaro.

Por Cláudia Machado e D.G.S. | 01:30

Foi considerada a quarta biblioteca mais bonita do Mundo e é um marco da presença portuguesa no Rio de Janeiro. No Real Gabinete Português de Leitura, na rua Luís de Camões, há dois funcionários que nasceram em Portugal.

Orlando Inácio deixou Viseu há 56 anos e não mais voltou. Hoje, diz que o perfil dos portugueses no Rio "está numa faixa etária muito alta, porque a emigração portuguesa para o Brasil acabou". Por estes dias "há muitos turistas portugueses, leitores é que são cada vez menos", diz.

Sobre as eleições presidenciais, Orlando tem uma opinião bem definida. "Eu prefiro o Bolsonaro, passa-me mais confiança e verdade. Todos estão cansados das mentiras do PT e já chega, é preciso mudança." Enquanto conversa com o Correio da Manhã, há um grupo de alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro de visita à biblioteca. Percebem a referência a Bolsonaro e abanam a cabeça. Depois tiram uma fotografia com um papel que diz "#ELENÃO". "Os alunos e professores da universidade que vêm cá são todos pró-Haddad e nós somos todos pró-Bolsonaro", diz ao CM uma das funcionárias.

No local onde se respira Portugal há 350 mil obras, a maioria de portugueses, com destaque para uma primeira edição dos ‘Lusíadas’ e um manuscrito de ‘Amor de Perdição’.

Carlos Moura tem 86 anos e continua a escrever. Nasceu na região de Coimbra e tinha quatro anos quando mudou de país. "Costumo dizer que o português é o último a falar e o primeiro a apanhar, por isso eu não me meto em política", diz sobre as eleições. Contudo, fala da violência, um problema muito grave. "Há armas pesadas nas ruas e comunidades dominadas pelos grupos violentos. Um horror." Orlando concorda e revela que "não é seguro andar na rua, mas temos de nos habituar, embora saiba que qualquer coisa pode acontecer".

O Real Gabinete tem mais de 700 visitas por dia, algumas por acaso. "Há pessoas que acham que é uma igreja e até se benzem quando olham para o busto de Camões", conta Carlos, sentado numa sala recheada de obras de Camilo Castelo Branco.



Portugueses do Real Gabinete

Bolsonaro impõe silêncio a aliados

Como fez na primeira volta, Jair Bolsonaro impôs silêncio absoluto aos aliados, incluindo os seus filhos, receando que as declarações contribuam para o desgaste da sua imagem pública ainda antes de ser eleito.



Sondagem dá nova subida a Haddad

O Datafolha confirmou a tendência de queda de Bolsonaro, que desde a sondagem anterior caiu de 59% para 56%, e a de subida de Fernando Haddad, que passou de 41% para 44%. Mas nada indica que recupere a desvantagem até domingo.