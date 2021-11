Bolsonaro recebe medalha no Congresso sob aplausos, acusações e gritos de 'genocida' e 'mito'

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi vaiado e acusado de genocídio esta quarta-feira na Câmara dos Deputados, em Brasília, ao receber uma condecoração do parlamento. Tentando abafar a contestação, os aliados de Bolsonaro aplaudiram e gritaram "Mito!", como os mais fanáticos chamam ao governante.



Bolsonaro subiu à tribuna para receber das mãos do aliado Arthur Lira, presidente da casa, a Medalha de Mérito Legislativo, destinada a galardoar pessoas que se destacam na defesa do parlamento e da democracia.





Nesse instante, deputados anti-governo iniciaram um coro de "genocida!", em alusão às mais de 613 mil pessoas mortas no Brasil pela Covid-19 e ao negacionismo de Jair Bolsonaro, que boicotou várias medidas preventivas adotadas em estados e municípios e fez atrasar o início da vacinação contra o Coronavírus no país.Ignorando as acusações, Bolsonaro agradeceu a medalha, proposta pelo líder do governo, Major Vítor Hugo, e agradeceu a forma como Lira se relaciona com ele e com o executivo. Depois de alguns minutos de batalha verbal entre opositores e aliados, Bolsonaro saiu e os ânimos serenaram.