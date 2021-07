Superpedido para destituir Bolsonaro apresentado na câmara dos Deputados

Numa rara união, partidos de esquerda e de direita, artistas, personalidades e entidades da sociedade civil apresentaram na Câmara dos Deputados um superpedido de destituição contra o presidente Jair Bolsonaro. O processo, que junta novas denúncias e outras já incluídas nos 123 pedidos de destituição anteriormente apresentados mas que até hoje não foram analisados, acusa Bolsonaro de 23 crimes graves que podem levar à sua destituição.Redigido por juristas de renome e assinado por 46 partidos, personalidades e entidades, o pedido de destituição divide as 23 acusações contra Bolsonaro em sete diferentes tipos de crime, todos graves: crimes contra a existência da Federação brasileira; contra o livre exercício de outros poderes, nomeadamente legislativo, judiciário e dos estados; contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; crimes contra a segurança interna; crimes contra a probidade na administração; crimes contra a guarda ilegal e emprego de dinheiros públicos; e crimes contra o cumprimento de decisões judiciárias.Entre as acusações estão, por exemplo, a recente denúncia de que foi alertado sobre as irregularidades na compra de vacinas mas que nada fez e a participação de Bolsonaro em atos públicos contra o Congresso e o Supremo Tribunal.