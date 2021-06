Bolsonaro acusado de prevaricação devido ao combate à Covid-19 no Brasil

Três senadores brasileiros apresentaram segunda-feira no Supremo Tribunal Federal uma queixa contra Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação, que ocorre quando um agente público deixa de adotar medidas necessárias para defender os interesses do Estado, e que pode dar origem a mais um processo de destituição contra o presidente.





Entre os signatários da queixa está o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da Comissão de Inquérito do Senado que apura omissões, erros e alegados crimes do governo no combate à Covid-19. Os senadores acusam Bolsonaro de ter prevaricado ao não fazer nada depois de ter sido alertado em março de que o processo para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin era irregular e tinha fortes indícios de corrupção.