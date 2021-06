Bolsonaro pediu ao ex-ministro da Saúde uma investigação sobre vacina Covaxin, dizem senadores

Senadores que apoiam o Presidente brasileiro e integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 disseram hoje que o governante pediu ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello que investigasse alegadas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin.

Segundo os senadores Jorginho Mello e Marcos Rogério, que participaram de uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, Jair Bolsonaro terá solicitado a Pazuello que investigasse denúncias sobre um alegado esquema ilícito envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin, denunciado pelo funcionário do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda e seu irmão, o deputado federal Luís Miranda, ao chefe de Estado, em março.

"O ministro Onyx [disse que] o Presidente [Bolsonaro], quando esse deputado veio falar, entre outros assuntos, o presidente falou imediatamente com o ministro Pazuello para pedir: 'Vê um assunto aí da Covaxin'", disse o senador Jorginho Mello a jornalistas no Senado.