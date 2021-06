Presidente do Brasil foi alertado sobre irregularidades em contrato de vacina indiana

O deputado federal brasileiro Luis Miranda disse hoje que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi alertado sobre supostas irregularidades no contrato de compra da vacina Covaxin contra a covid-19, do laboratório indiano Bharat Biotech.

"No dia 20 de março fui pessoalmente, com o servidor da Saúde que é meu irmão, e levámos toda a documentação para ele [Bolsonaro]", declarou Luis Claudio Miranda ao jornal Folha de S. Paulo, deputado da base governista e irmão de Luis Ricardo Fernandes Miranda, um funcionário do Ministério da Saúde que relatou ao Ministério Publico Federal ter sofrido pressões atípicas para assinar o contrato de compra deste medicamento.

O deputado também relatou ter encaminhado documentos que comprovariam as suspeitas de possíveis irregularidades nos contratos de compra da Covaxin, que foi intermediado pela empresa brasileira Precisa Medicamentos.