Bolsonaro recua ao pedir desculpa por excessos e garante respeito à democracia

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, divulgou esta quinta-feira uma declaração oficial à nação, pedindo desculpa pelos seus excessos autoritários e garantindo que nunca esteve nos seus planos atentar contra a Democracia ou atacar outras instituições. Terça-feira, em actos em Brasília e São Paulo que se temeu serem o início de uma ruptura democrática irreversível, Bolsonaro fez ataques muito fortes ao Supremo Tribunal Federal (STF) e anunciou que a partir de agora não acataria mais decisões desse órgão.

Na declaração divulgada esta quinta-feira, Bolsonaro atribuiu as suas frases mais marcantes ao calor do momento político que se vive no Brasil, e reafirmou não pretender, nem nunca ter pretendido, interferir e muito menos anular outros órgãos de poder, como o Supremo Tribunal. Num gesto de aproximação ao juiz Alexandre de Moraes, do STF, principal alvo dos seus ataques por chefiar investigações contra ele,os filhos e aliados, o chefe de Estado assegurou que, apesar de continuar a discordar de algumas decisões, vai responder-lhes dentro da legalidade, através das vias judiciais.





No documento divulgado depois de uma reunião com os seus principais assessores e para a qual foi chamado à pressa, Jair Bolsonaro disse que a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário não depende da vontade dele. É, sim, uma determinação da Constituição para garantir os direitos de todos.A declaração, que surpreendeu todos os atores políticos, que esperavam novos gestos de força do presidente, que depois do espanto geral provocou um enorme alívio no mundo político, empresarial e social brasileiro, que aguardava por dias ainda piores.