Bolsonaro tentou ‘colar-se’ na foto oficial do novo presidente argentino

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro tentou juntar-se à foto oficial do novo Presidente argentino, Javier Milei, com os outros chefes de Estado convidados para a sua tomada de posse, no domingo, mas foi impedido por outros governantes latino-americanos presentes, que recusaram ser fotografados aos seu lado e ameaçaram nem entrar na foto se ele não fosse afastado.









Segundo jornalistas presentes, Bolsonaro foi-se aproximando aos poucos, sorrindo e acenando para o público como uma estrela, e, de repente, já estava no meio dos chefes de Estado para aparecer na fotografia.

Milei, que convidou Bolsonaro para irritar Lula da Silva - a quem na campanha chamou de “comunista” e “ladrão” -, não se opôs, mas os Presidentes do Uruguai, do Paraguai, do Chile e do Equador ficaram indignados. Primeiro, eles próprios tentaram convencer Bolsonaro a afastar-se, mas o ex-Presidente fez-se de desentendido, e acabaram por ter de recorrer ao serviço de protocolo, deixando claro que não participariam na foto oficial se Bolsonaro estivesse nela. Só aí a equipa de Milei resolveu agir e afastou Bolsonaro, num enorme embaraço para o ex-Presidente brasileiro.