Bolsonaro diz que vai aproveitar a ausência de Lula e irá à tomada de posse de Javier Milei na Argentina

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro afirmou esta segunda-feira que a 10 de dezembro estará na tomada de posse do presidente eleito da Argentina, o radical e autoproclamado anarco-capitalista Javier Milei, que este domingo venceu as presidenciais daquele país por uma vantagem bastante significativa que nenhum instituto de sondagens conseguiu prever. Bolsonaro acrescentou que a sua presença na cerimónia só é possível porque o atual presidente do Brasil, Lula da Silva, "não deve ir" e, alfinetou, isso deixa o clima mais leve.

"Ele (Javier Milei) convidou-me. Já falei com a Michelle (a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro) e ela vai comigo. Se o Lula fosse à cerimónia, ficaria difícil. Mas como o Lula não vai, não deve ir, as coisas ficam mais leves."-Declarou Bolsonaro esta segunda-feira.

O antigo presidente também avançou ter falado com Milei através de uma chamada de vídeo e que o diálogo foi muito positivo. Segundo Bolsonaro, a vitória de Milei na Argentina dá uma nova esperança à extrema-direita na América Latina, e ele espera que o mesmo aconteça em 2026 no Brasil, nas próximas presidenciais, às quais, no entanto, está proibido de concorrer por ter sido tornado inelegível pela justiça eleitoral até 2030.

A alusão à ausência de Lula da Silva na tomada de posse do novo presidente do país vizinho ao Brasil reflete o desconforto indisfarçável do governo brasileiro com o resultado eleitoral na Argentina. Lula nunca escondeu a sua preferência pelo candidato derrotado, Sérgio Massa, e Milei, ao longo da campanha, fez duríssimos ataques ao Brasil, país com quem ameaçou romper relações, e, principalmente, ao próprio Lula, a quem chamou de "comunista" e de "corrupto".

O governo brasileiro ainda não definiu se Lula irá ou não a Buenos Aires para a cerimónia de tomada de posse de Milei, mas essa possibilidade parece bastante remota. Lula foi um dos primeiros chefes de Estado a reconhecer a vitória de Javier Milei, mas não o citou nominalmente, optando por elogiar a pujança da democracia argentina, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da presidência brasileira, Paulo Pimenta, afirmou esta segunda-feira que Lula só deverá ter algum tipo de diálogo com Milei se o argentino primeiro pedir publicamente desculpas pelas ofensas, o que o argentino dificilmente fará.