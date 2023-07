Bolsonaro diz que condenação é manobra para Lula ser reeleito sem concorrência em 2026

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, condenado esta sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ficar inelegível até 2030, afirmou que a sua inelegibilidade faz parte de uma grande manobra da esquerda para abrir caminho para que o actual presidente, Lula da Silva, seja reeleito em 2026 praticamente sem adversário.



Mesmo antes da condenação decidida no TSE por 5 votos a 2, Bolsonaro já afirmava que o seu julgamento fazia parte de uma conspiração da esquerda com o apoio da justiça eleitoral para dar a Lula da Silva mais um mandato por W.O., ou seja, por ausência de adversário.

"Acho que a minha condenação à inelegibilidade deixou o Brasil de luto, mas alguém vai soltar foguetes, óbviamente. O Lula vai entrar em campo em 2026 (ano das próximas presidenciais) para ganhar quase por W.O., mas eles (a justiça eleitoral) dizem que isso é democracia", disse.



Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o antigo governante cumpriu compromissos com aliados, pouco depois de o TSE o ter declarado inelegível por, no ano passado, em plena disputa presidencial, ter usado o poder de presidente da República para convocar embaixadores de 40 países para o Palácio da Alvorada e, cercado por generais, ter denunciado sem mostrar qualquer prova que a justiça eleitoral estava a articular uma grande fraude para o tirar do poder e dar a vitória a Lula.





Em declarações posteriores, ao regressar a Brasília no final da noite desta sexta-feira, Jair Bolsonaro voltou a atacar os juizes do TSE. Ele voltou a dizer que o tribunal o persegue há muito e que a condenação é uma forma de o tirar da disputa de 2026 e de o calar sobre denúncias que fez de que em 2018, quando foi eleito presidente na segunda volta, também houve fraude eleitoral, que o impediu de ser eleito logo na primeira volta."Não há dúvida de que é uma perseguição e uma forma de esconder algo que aconteceu nas eleições de 2018", alfinetou o antigo presidente.