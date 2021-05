Bomba junto a escola faz pelo menos 55 mortos no Afeganistão. Maioria das vítimas são crianças

A explosão de uma bomba junto a uma escola na zona ocidental de Cabul provocou hoje pelo menos 55 mortes, muitos deles jovens estudantes, e mais de 110 feridos, avança a Reuters.O ataque terá sido o resultado da explosão de um carro-bomba e projéteis de morteiro.

A agência AFP deu conta inicialmente de 40 mortes contabilizadas e pelo menos 50 feridos. As autoridades adiantavam que o número de vítimas poderia subir.

O porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Arian, adiantou que várias ambulâncias acudiram ao local da explosão, junto à escola Syed Al-Shahda, num bairro maioritariamente xiita.



Os autores do ataque ainda são desconhecidos, mas o porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid, já negou ligação do grupo ao ataque e condenou a ação, que descreveu como "atos sinistros". Mujahid afirma que o ataque foi resultado de "círculos viciosos" ligados a Cabul e ao Estado Islâmico.