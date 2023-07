Augusto Acabou, de 45 anos, natural da Torreira, Aveiro, foi um dos dois bombeiros de Newark vítimas de um incêndio, esta madrugada, num navio ancorado no Porto de Newark, nos EUA.



O incêndio começou no 10º andar de um navio com 5 mil viaturas a bordo e que rapidamente se propagou aos pisos superiores do navio de bandeira italiana. O sinistro teve lugar esta madrugada e foi combatido até há poucas horas por centenas de bombeiros de inúmeras corporações.

