Bombeiro português que salvou Baran dos escombros do sismo na Turquia revela que menino falou em Ronaldo durante o resgate

A equipa portuguesa que resgatou Baran, um menino turco de dez anos, em Hatay, na Turquia, ao final da tarde de sábado falou em Cristiano Ronaldo durante a operação.No vídeo que mostra o momento do resgate é possível ouvir um dos operacionais a dizer o nome do jogador, enquanto o rapaz é retirado debaixo dos escombros.A operação durou três horas e o anúncio foi feito através de uma publicação no Facebook da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Na cidade onde o rapaz foi encontrado há a registar um rasto de destruição acentuado. Esta segunda e terça-feira, foram sentidos na Turquia e na Síria sismos de magnitude 7.8 e 7.5.