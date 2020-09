Bonecas infantis revelam roupas íntimas para adultos quando mergulhadas em água

Uma particularidade num conjunto de bonecas para crianças está a gerar revolta entre os pais.O brinquedo, um campeão de vendas no Reino Unido, inclui sapatos, roupas diferentes e um detalhe secreto. Algumas das figuras, quando mergulhadas em água fria, revelam roupa interior de adultos.A descoberta tem gerado uma onda de indignação nas redes sociais, com os pais a alegarem que os fabricantes estão a incentivar "à sexualização das crianças".Em declarações ao jornal Mirror, Isabella, mãe de uma menina de 8 anos, mostrou-se indignada com a revelação das bonecas depois de mergulhadas. "Pensava que era uma brincadeira. É difícil de acreditar que uma das maiores empresas de brinquedos do mundo faça isto", revelou.Isabella mergulhou cerca de metade da coleção de bonecas da filha. O simples gesto revelou a roupa íntima, descrita como a mãe como um estilo de "lingerie bondage". "Senti-me enganada", confessou.Outros relatos dão conta de tatuagens e outros elementos como rabos de diabo.Em resposta às acusações, a fabricante MGA Entertainment afirmou que está já a investigar o sucedido depois de um pequeno lote de bonecas apresentar "roupa e marcas inadequadas".A empresa atinha sido já alvo de quexa quando em 2019 acrescentou o órgão sexual à versão masculina do brinquedo.