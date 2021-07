Boris Johnson tenta rever acordo acordo de Brexit sobre a Irlanda

A União Europeia levou esta quarta-feira menos de uma hora para responder com um rotundo ‘não’ à proposta do governo britânico de renegociar o protocolo sobre a Irlanda do Norte, incluído no acordo de Brexit. Bruxelas manifestou estranheza de que as mesmas pessoas que negociaram o acordo e o protocolo queiram alterá-lo.









“Foi a solução conjunta que a UE encontrou com o primeiro-ministro Boris Johnson e com Lord Frost [ministro do Brexit] e foi ratificada pelo parlamento britânico”, frisou Maros Sefcovic, vice-presidente da UE encarregado das relações com o Reino Unido, acrescentando que o tipo de Brexit “foi escolhido pelo governo britânico” e que o protocolo que agora quer modificar “foi delineado para fazer frente aos desafios colocados por esse acordo”.





Leia também UE vai insistir com primeiro-ministro britânico para cumprir acordo do Brexit Johnson ameaça com uma suspensão unilateral e Frost insistiu que “as dificuldades de funcionar ao abrigo do protocolo da Irlanda do Norte são agora o principal obstáculo a uma boa relação com a UE”. Frost diz que há um “clima político febril” na Irlanda, e concluiu: “Não podemos continuar como estamos.”

Recorde-se que o protocolo visou travar o retorno de controlos alfandegários na tensa fronteira entre Rep. da Irlanda e Irlanda do Norte (IN). Para o efeito, a IN foi mantida no mercado único, recebendo exportações da UE sem entraves.



Acordo com França para travar migrantes

A França duplicará o número de efetivos que patrulham as suas praias do Norte como parte de um novo acordo firmado com o Reino Unido para reduzir o número de migrantes ilegais que atravessam o Canal da Mancha.





O acordo prevê também que Londres pague mais de 62 milhões de euros a França, parte deles para melhorar os meios tecnológicos para localizar ilegais e também as redes que organizam as travessias. O número de ilegais que entrou este ano no Reino Unido já supera os 8461, total de 2020.