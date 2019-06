Boris Johnson vence terceira volta no Partido Conservador

O antigo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson venceu esta quarta-feira a terceira volta da votação para escolher o sucessor de Theresa May na liderança do Partido Conservador e do Governo, confirmando o seu favoritismo

Johnson obteve 143 de 313 votos, com o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, em segundo lugar, com 54 votos, e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, em terceiro lugar, com 51 votos. O ministro do Interior, Sajid Javid, ficou em quarto com 38 votos.O ministro do Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, ganhou 27 votos e foi eliminado do concurso.Os restantes candidatos vão enfrentar mais duas votações na quinta-feira.Os membros de base do Partido Conservador decidirão quem será o líder e o próximo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, até o final de julho.