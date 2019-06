Boris Johnson vence segunda volta para suceder a Theresa May

O antigo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson venceu esta terça-feira a segunda volta da votação para escolher o sucessor de Theresa May na liderança do Partido Conservador e do Governo, confirmando o seu favoritismo entre um grupo de candidatos agora reduzido a cinco.Johnson, que horas antes da votação tinha recebido o apoio da deputada Andrea Leadsom, afastada na primeira ronda, obteve 126 votos, mais do dobro do segundo classificado, Jeremy Hunt, com 46.Seguiram-se Michael Gove (41), Rory Stewart (37) e Savid Javid (33). Dominic Raab, outrora tido como um dos favoritos, não foi além dos 30 votos e foi eliminado por não ter atingido o limite mínimo de 32 votos para passar à próxima votação, que se realiza esta quarta-feira.As votações vão repetir-se até só restarem dois candidatos, cabendo depois aos militantes do partido escolher o próximo líder.