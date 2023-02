Brasil abre nova investigação sobre o assassínio da ativista Marielle Franco

O Governo do Brasil ordenou à Polícia Federal que abra uma nova investigação sobre a morte da ativista e vereadora Marielle Franco para ampliar a colaboração entre as instituições e descobrir qual é a organização criminosa por trás desse assassínio.

O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, afirmou esta quarta-feira que o Governo está a fazer todo o possível para ajudar a esclarecer os factos, conforme prometido pelo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que já na pré-campanha lançou dúvidas sobre a possível relação do crime com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O responsável pela investigação será o delegado da Polícia Guilhermo de Paula Machado. O objetivo é fortalecer o trabalho que o Ministério Público do Rio de Janeiro vem realizando após vários anos em que os representantes das vítimas denunciam manobras para dificultar a resolução do caso.