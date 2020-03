Brasil confirma oito casos de coronavírus e primeiros casos de contágios internos

O Brasil anunciou esta quinta-feira já ter oito casos confirmados de coronavírus, dois dos quais são os primeiros através de transmissão da doença no próprio país. Os dados foram divulgados no final da tarde pelo Ministério da Saúde, que anunciou ainda existirem outros 636 casos suspeitos em análise.

Os dois primeiros casos de transmissão interna da doença ocorreram em São Paulo, e estão relacionados ao primeiro caso confirmado, o de um empresário de 61 anos que esteve em Itália. Este contaminou um familiar que compareceu a um almoço após o regresso ao Brasil, e esse familiar depois contagiou um amigo.

Dos oito casos de coronavírus já confirmados oficialmente no Brasil, seis estão em São Paulo, um no estado do Rio de Janeiro e outro no estado do Espírito Santo. À excepção dos dois casos de contaminação interna em São Paulo, todos os outros são importados, tendo os pacientes contraído o vírus em viagens.

Num dos casos confirmados, o de uma menina de 13 anos residente em São Paulo recém-chegada de viagem, não há qualquer sintoma. Esta só descobriu estar com coronavírus porque esteve em tratamento médico na Europa, tendo passado nomeadamente por Portugal e Espanha, e ao regressar à capital paulista a escola onde estuda exigiu que esta fizesse o teste para coronavírus, que deu positivo apesar de a aluna não apresentar sintoma algum da doença.

Um outro caso, que não faz parte da lista dos já confirmados oficialmente, está sob análise em Brasília. Uma jovem de 23 anos que acabou de regressar de uma viagem à Inglaterra e à Suiça teve confirmado possuir o Coronavírus, mas como o teste dela foi realizado num laboratório particular não certificado na capital brasileira, o caso só será eventualmente contabilizado depois de a contraprova ser realizada num dos laboratórios reconhecidos pelo governo.