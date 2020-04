Brasil já tem mais de mil mortes por coronavírus

O Brasil atingiu e já ultrapassou esta sexta-feira a triste marca de mais de mil pessoas mortas em consequência da Covid-19, a doença provocada pelo novo Coronavírus, e chegou muito perto das 20 mil infetadas. Os dados foram divulgados ao início da noite desta sexta pelo Ministério da Saúde.

Pelo boletim atualizado esta tarde, até esse horário o Brasil registava 1.057 mortes pela Covid-19. O número de pessoas infetadas pelo Coronavírus também registou um salto significativo, sendo nessa altura oficialmente de 19.638.

Um dia antes, no final da tarde de quinta-feira, o boletim do órgão apontava 941 mortos e 17.857 infetados em todo o país. São Paulo continuava esta sexta a ser a região mais afetada pela pandemia, registando, ainda de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 540 mortos por Covid-19 e 8200 infetados.

Outras regiões que concentram maior preocupação para as autoridades brasileiras de saúde são o Ceará, no nordeste brasileiro, que proporcionalmente à população tem a maior incidência de Coronavírus em todo o país, Rio de Janeiro, Amazonas e a capital federal, Brasília. De acordo com estimativas do Ministério da Saúde, apesar do significativo aumento diário do número de óbitos e de pessoas infetadas, o Brasil ainda está longe do pico do Coronavírus, que deve ocorrer entre o final deste mês de Abril e os primeiros dias de Maio.