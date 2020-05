Brasil supera os 200 mil infetados por coronavírus

O Brasil atingiu esta quinta-feira a impressionante e trágica marca de mais de 200 mil pessoas infetadas pelo coronavírus, cujo primeiro caso foi registado oficialmente em 26 de Fevereiro passado. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira, quando já era madrugada de sexta-feira em Lisboa, o Brasil tinha a essa hora 202.918 infetados com Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.



Esse número foi alcançado depois de o país bater mais um recorde de novos contágios num período de apenas 24 horas. De quarta-feira para quinta-feira, o Brasil registou mais 13.944 infetados com o coronavírus, mostrando que o ritmo de avanço da pandemia continua a acelerar.

O número de mortes também bateu um novo recorde. Com mais 844 óbitos em 24 horas, o número total de pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil atingiu as 13.993.

Só nos primeiros 14 dias de Maio, o período mais crítico da pandemia no Brasil, morreram 8.092 pessoas devido ao coronavírus. Isso representa 57% do total de mortes registadas desde a confirmação do primeiro caso fatal, em 17 de Março passado.

São Paulo continua a ser a região mais atingida pela tragédia, registando até esta quinta-feira, sempre de acordo com os dados oficiais, considerados muito abaixo da realidade, 54.268 infetados. O número de mortes em São Paulo já chega a 4.315, fazendo com que, além dos hospitais saturados, também vários cemitérios estejam à beira do colapso, com enterros acontecendo até durante a noite para dar conta das solicitações.

