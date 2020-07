Brasil ultrapassa os 2,5 milhões de infetados e contabiliza mais de 90 mil mortes por coronavírus

O Brasil atingiu esta quarta-feira dois milhões e meio de pessoas infetadas com o coronavírus desde o início da pandemia no país, onde o primeiro caso foi oficialmente registado em São Paulo no dia 26 de Fevereiro. Também no final desta quarta-feira, o número de brasileiros mortos pela Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, ultrapassou a assustadora marca dos noventa mil.

De acordo com os números divulgados às 20h00 brasileiras, 00h00 em Portugal Continental, pelo consórcio de veículos de imprensa que formaram um portal para acompanhar a propagação da pandemia no país por os números divulgados pelo governo Bolsonaro não serem confiáveis, o Brasil tinha a essa hora um total de 2.555.518 pessoas infetadas pela doença. Somente no último período de 24 horas, de terça para quarta, foram notificados 70.869 novos infetados em todo o país.

À mesma hora, 20h00 em Brasília, que é o horário oficial brasileiro já que o gigantesco país tem diversos fusos horários, o número total de mortes provocadas pela Covid-19 era de 90.188. Nas últimas 24 horas antes da divulgação do novo balanço do consórcio, foram notificadas mais 1554 mortes pela doença, um recorde absoluto desde o primeiro óbito oficialmente confirmado por Covid-19, registado em São Paulo dia 17 de Março.



Há duas semanas, o Brasil registava uma estabilidade no número de novos infetados e de novas mortes provocadas pelo coronavírus, e em algumas regiões era visível até uma queda de novos casos. Mas o avanço da pandemia pelo interior, principalmente por cidades menores onde há menos condições de atendimento aos doentes graves, e as medidas de flexibilização de quarentenas e das medidas de distanciamento físico que tinham sido adotadas em quase todo o país fizeram a pandemia voltar a acelerar.