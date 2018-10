Salvini felicita Bolsonaro e reafirma interesse na extradição de Battisti

Líder da Liga do Norte de Itália mostrou interesse em "pedir que o terrorista vermelho seja enviado de volta para Itália".

Por Lusa | 23:18

O líder da extrema-direita italiana e ministro do Interior Matteo Salvini felicitou este domingo Jair Bolsonaro pela vitória na corrida presidencial no Brasil, afirmando que vai pedir a extradição do ex-ativista italiano de extrema-esquerda, Cesare Battisti.

"Mesmo no Brasil os cidadãos mandaram a esquerda para casa! Bom trabalho para o Presidente Bolsonaro, a amizade entre os nossos povos e nossos governos será ainda mais forte!!!", escreveu Salvini na plataforma de mensagens Twitter.













Em reação, o líder da Liga do Norte de Itália mostrou interesse em "pedir que o terrorista vermelho seja enviado de volta para Itália", referindo-se a Cesare Battisti, no Brasil desde 2004.