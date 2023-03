Brasília em alerta de segurança por receio de tumultos no regresso de Jair Bolsonaro

A capital federal brasileira, Brasília, está desde esta quarta-feira sob medidas de segurança especiais, com o receio das autoridades de que o regresso ao Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro, previsto para o amanhecer desta quinta, possa provocar tumulto e até uma nova vaga de violência por parte dos seus seguidores. Bolsonaro, que está há três meses nos Estados Unidos, anunciou que chegaria ao Aeroporto Internacional de Brasília às 7 horas locais desta quinta, 11 horas em Lisboa.

Ao longo de quarta, grades e outras barreiras de contenção começaram a ser instaladas junto ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, a sede da presidência, invadidos e vandalizados brutalmente no dia 8 de janeiro por apoiantes de Bolsonaro inconformados com a derrota dele nas presidenciais de outubro para o seu maior adversário, Lula da Silva. A Esplanada dos Ministérios, onde se concentram quase todos os órgãos do governo, e a Praça dos Três Poderes, onde se localizam o Congresso, a presidência e o Supremo Tribunal foram bloqueadas e ficarão com a circulação de veículos proibida por tempo indeterminado e nesta última na tarde desta quarta-feira já era possível ver um número muito acima do habitual de carros da polícia e até militares do Exército em alerta.

Numa outra decisão que irritou profundamente Jair Bolsonaro, que ao saber dela ainda nos EUA soltou gritos de raiva e muitos palavrões, o acesso ao aeroporto foi igualmente bloqueado, só podendo ultrapassar os bloqueios policiais passageiros que vão embarcar em algum voo e tenham como comprovar isso. A idéia de Bolsonaro e da direcção do seu partido, o Partido Liberal, era levar milhares de seguidores para a área do Aeroporto Internacional de Brasília para recepcionarem o ex-presidente e que este saisse pela porta principal e fosse recebido como herói pelos apoiantes, seguindo depois para o centro da capital brasileira em carro aberto.

A manifestação não foi proibida pelas autoridades, mas, se os fanáticos seguidores do antigo presidente quiserem reunir-se para o receber terá de ser longe do aeroporto. Bolsonaro também não poderá sair pelo portão da frente, pois a polícia já montou um forte esquema de segurança dele e dos passageiros e funcionários do aeroporto, pelo qual o ex-chefe de Estado será tirado dali o mais rapidamente possível por uma saída lateral.

Jair Bolsonaro deixou o Brasil às pressas dia 30 de dezembro, um dia antes do fim do seu mandato e da imunidade que ele lhe garantia, e foi para os EUA temendo ser preso ao deixar de ser presidente devido aos muitos processos que enfrenta na justiça e que só não avançavam devido ao cargo. Anunciou no fim de semana passado que voltaria esta quinta-feira para, como declarou, liderar a direita e a oposição ao governo de Lula da Silva, decisão que está a ser considerada um equívoco de análise política, pois o antigo presidente chega num momento em que novas acusações de irregularidades surgiram contra ele nos últimos dias e novas investigações contra ele foram instauradas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal.