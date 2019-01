Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputados britânicos chumbam moção de censura contra governo de Theresa May

Moção de censura foi votada esta quarta-feira na Câmara dos Comuns.

19:17

Os deputados britânicos rejeitaram esta quarta-feira a moção de censura contra o governo de Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, após a derrota histórica do acordo para o Brexit esta terça-feira.



306 deputados estiveram a favor da moção de censura e 325 estiveram contra numa votação muito renhida. Apenas 19 votos salvaram Theresa May.



A primeira-ministra britânica enfrenta agora a tarefa de conseguir consenso entre os deputados para o acordo da saída do Reino Unido da UE.



O Reino Unido encontra-se na mais profunda crise política do último meio século à medida que tenta sair da Europa à qual se uniu em 1973.