Brexit consumado sem pompa nem festa

Sem grandes discursos, festas ou cerimónias oficiais, o Reino Unido consumou quinta-feira à noite o seu divórcio da União Europeia, pondo fim a uma união tumultuosa que durou 48 anos.O som das badaladas do Big Ben assinalou o momento - eram 23h00 no Reino Unido e em Lisboa, meia-noite em Bruxelas - em que terminou formalmente o período de transição e o Reino Unido deixou, definitivamente, de pertencer ao mercado único e à união alfandegária. "Temos a nossa liberdade nas mãos e cabe-nos a nós decidir o que fazer com ela", disse o PM britânico Boris Johnson num discurso de Ano Novo em que o Brexit não mereceu mais que uma breve nota de rodapé face à urgência da pandemia. Bem menos eufórico do que há um ano, quando prometeu "uma década notável" para o país, Johnson frisou mesmo assim que se trata de um "momento espantoso". "Passamos a ter liberdade para fazer as coisas de forma diferente - e se necessário melhor - do que os nosso amigos europeus", sublinhou nas poucas palavras que dedicou ao Brexit.Sem festa nas ruas esvaziadas pela pandemia, o início da nova realidade britânica foi discreto e sem incidências de maior. As burocracias acrescidas não provocaram retenções nos acessos ao Eurotúnel ou ao porto de Dover, até porque foram poucos os camiões que fizeram a travessia na noite da Passagem de Ano. Segunda-feira será o grande teste às novas regras de circulação de mercadorias, e é a partir daí que se esperam mais dificuldades, até porque muitas empresas de pequena e média dimensão ainda não estão preparadas para o fim da livre circulação de bens e serviços.Para muitos britânicos, há poucas razões para celebrar após um processo que dividiu o país. A primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon deixou-o bem claro numa mensagem que publicou no Twitter: "A Escócia regressa em breve, Europa. Deixem a luz acesa".Londres e Madrid chegaram a acordo no último dia do ano para acabar com a fronteira de Gibraltar e colocar o enclave britânico no Espaço Schengen, o que significa que os cidadãos do território poderão entrar livremente em Espanha, e os europeus não terão de atravessar qualquer controlo fronteiriço para visitar o ‘Rochedo’. Os únicos controlos serão no porto e no aeroporto, onde os passageiros provenientes do Reino Unido terão de mostrar o passaporte. Trata-se de uma vitória para Espanha, que desde o início quis evitar que Gibraltar se transformasse numa fronteira externa da UE.