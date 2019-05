Juncker lamenta demissão de May e compromete-se a trabalhar com futuro primeiro-ministro

O presidente da Comissão Europeia acompanhou esta sexta-feira "sem alegria pessoal" o anúncio de demissão de Theresa May e comprometeu-se a estabelecer uma relação de trabalho com o novo primeiro-ministro, "seja ele quem for".

"O presidente Juncker acompanhou o anúncio da primeira-ministra May sem alegria pessoal. O presidente Juncker gostava da primeira-ministra May e apreciava trabalhar com ela. Como vincou outras vezes, Theresa May é uma mulher de coragem por quem tem muito respeito", disse a porta-voz do executivo comunitário, Mina Andreeva, numa declaração em nome de Jean-Claude Juncker.

Na mesma nota, lida pela porta-voz da Comissão Europeia na conferência de imprensa diária da instituição em Bruxelas, o político luxemburguês compromete-se igualmente "a respeitar e a estabelecer relações de trabalho com o novo primeiro-ministro, seja ele quem for, sem parar as suas conversações com a primeira-ministra May".