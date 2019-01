Presidente do Conselho Europeu questiona quem terá "coragem de dizer qual é a única solução positiva"

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, reagiu esta terça-feira à rejeição do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia pelo parlamento britânico questionando quem terá a "coragem de dizer qual é a única solução positiva".

"Se um acordo é impossível, e ninguém quer um «não acordo», então quem terá finalmente a coragem de dizer qual é a única solução positiva?", escreveu Tusk na sua conta oficial na rede social Twitter.

A mensagem de Tusk foi publicada imediatamente após ser conhecido o resultado da votação na Câmara dos Comuns, que rejeitou esta terça-feira à noite de forma expressiva o acordo de saída negociado entre o Governo da primeira-ministra Theresa May e a União Europeia (432 votos contra e somente 202 a favor).





If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?