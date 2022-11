Bruce Lee pode ter morrido por consumo excessivo de água

European Renal Association, uma organização europeia para clínicos e cientistas da área renal

O ator Bruce Lee pode ter morrido por ter bebido água a mais. Esta é a mais recente conclusão de um estudo apoiado pelaO ator morreu em julho de 1973, com apenas 32 anos, após sofrer um edema cerebral (inchaço do cérebro, resultado de uma acumulação excessiva de líquido). No entanto, uma equipa de investigadores sugeriu agora que o edema pode ter sido causado por hiponatremia, níveis baixos de sódio no organismo.Os cientistas revelaram que o ator sofria de insuficiência renal. " Acreditamos que a incapacidade do rim para expelir o excesso de água matou Bruce Lee", pode ler-se no artigo publicado na revista científica Clinical Kidney Journal, escrita pelacitado pelo jornal britânico Independent.Segundo o estudo, vários factores sugerem que Lee pode ter consumido quantidades invulgarmente elevadas de líquidos, devido à sua dieta. O artista norte-americano ingeria sumos e bebidas proteicas com regularidade e consumia marijuana, o que provoca o aumento da sede.Ironicamente o ator era conhecido por dizer a frase "sê amigo da água", mas o excesso da mesma acabou por matá-lo, conclui o estudo.